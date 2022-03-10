Лавров: Россия сама позаботится о своей экономике в условиях санкций

Россия сама позаботится о своей экономике. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Об этом тало известно в четверг, 10 марта. Он заверил, что российская экономика в надежных руках. Ее состоянием «занимаются президент, правительство».

Как сообщил ТАСС, министр также подчеркнул, что Российская Федерация справлялась с трудностями на всех этапах своей истории.

Напомним, на фоне событий на Украине США 3 марта решили ввести визовые ограничения для некоторых российских бизнесменов, а также членов их семей и тесно связанных с ними лиц. Отмечается, что санкции против российских юридических лиц были введены «за распространение дезинформации».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 12 марта российские банки, попавшие под санкции, отключаются от SWIFT. Соответствующее решение озвучил ЕС.