Максут Шадаев: около 80% россиян, уехавших из страны в начале спецоперации, уже вернулись

Почти 80% граждан России, которые в начале специальной операции на Украине покинули страну РФ, уже вернулись, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
На федеральном просветительском форуме «Новые горизонты» Шадаев подчеркнул, что вернулась большая часть IT-специалистов. Об этом пишут РИА Новости.
Глава Минцифры рассказал, что в конце прошлой недели ведомство получило анализ операторов связи по симкартам, то есть сколько уехало и сколько из граждан вернулось с момента начала спецоперации можно было узнать по этим данным.
«Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», — заверилШадаев.
До этого, в марте, глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.
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