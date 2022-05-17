Максут Шадаев: около 80% россиян, уехавших из страны в начале спецоперации, уже вернулись

По мнению Шадаева, около 80% россиян, уехавших из страны в начале спецоперации, уже вернулись. Фото: Правительство России

По мнению Шадаева, около 80% россиян, уехавших из страны в начале спецоперации, уже вернулись. Фото: Правительство России

Почти 80% граждан России, которые в начале специальной операции на Украине покинули страну РФ, уже вернулись, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

На федеральном просветительском форуме «Новые горизонты» Шадаев подчеркнул, что вернулась большая часть IT-специалистов. Об этом пишут РИА Новости.

Глава Минцифры рассказал, что в конце прошлой недели ведомство получило анализ операторов связи по симкартам, то есть сколько уехало и сколько из граждан вернулось с момента начала спецоперации можно было узнать по этим данным.

«Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», — заверилШадаев.

До этого, в марте, глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.

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