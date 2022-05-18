В Петербурге температура остается на 4 градуса меньше климатической нормы

В Петербурге температура остается на 4 градуса меньше климатической нормы. Фото: pixabay

В Петербурге температура остается на 4 градуса меньше климатической нормы. Фото: pixabay

Сегодня, 18 мая, Санкт-Петербург находится на периферии антициклона.

Как сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, среда в городе станет несколько теплее прошедшего вторника, но все еще остается холодной по сравнению с климатической нормой.

На метеорологические условия 18 мая повлияет восточная периферия антициклона. Отмечается, что при облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, при этом температурный фон хоть и повысится, но пока показания термометров останутся на 3-4° ниже положенного по климатической норме.

Таким образом, воздух прогреется до +10…+12 градусов, а по области показатели достигнут +9…+14 градусов. Ветер сегодня ожидается северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус подчеркнул, что завтра, в четверг, день пройдет без осадков и станет еще чуть теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал горожанам о погоде на этой неделе. Похолодание пока не отступает.