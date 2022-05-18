Температура воздуха дня и ночи в Петербурге 17 мая поменялась местами

Температура воздуха дня и ночи в Петербурге 17 мая поменялась местами
Температура воздуха дня и ночи в Петербурге 17 мая поменялась местами. Фото: pixabay

Вчера, 17 мая, в Северной столице было отмечено уникальное интересное явление: дневная температура была ниже вечерней, что бывает крайне редко.

Главный синоптика Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в течение одних суток привычная температура воздуха поменялась местами. Оказалось, что максимальная температура +8,6 градусов оказалась в начале ночи, она осталась после относительно теплого дня, а вот минимальная +6,3 градусов пришла днем, потому что пришло похолодание.

По мнению синоптика, такой в Петербурга бывает крайне редко. Отмечается, что чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она тоже повышается, но ниже чем предыдущим вечером.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 18 мая, Санкт-Петербург находится на периферии антициклона. Пока еще холодно, но завтра может стать теплее.

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