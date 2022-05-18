В Петербурге 18 мая объявили повышенный уровень погодной опасности

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 м/с сегодня, 18 мая.

В период с полудня до 21 часа на территории Санкт-Петербурга ожидается усиление ветра. В прибрежных районных его сила может достичь 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Синоптики предупреждают, что в городе устанавливается «желтый» уровень опасности, который обозначает потенциально опасную погоду и является вторым по градации.

Правительство Северной столицы обратилось к водителям с просьбой проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также аккуратными нужно быть и пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 мая, в Северной столице было отмечено интересное явление: дневная температура была ниже вечерней, что бывает крайне редко.