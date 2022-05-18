В Приозерском районе Ленобласти баскетбольное кольцо сломало челюсть ребенку

Ребенок получил серьезную травму после падения на него баскетбольного кольца.

Все произошло около 19:00 часов в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области. Как стало известно Gazeta.SPB, злосчастное кольцо рухнуло на мальчика, когда он находился на детской площадке 14 мая.

После произошедшего скорая забрала ребенка в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти слева.

Все другие детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 мая в Выборгском районе Петербурга двое пятиклассников попали в больницу с тяжелым отравлением таблетками, которые принесла их одноклассница. Двенадцатилетний мальчик и девочка годом младше в общей сложности съели 20-30 таблеток, после чего в тяжелом состоянии с острым отравлением попали в детскую больницу имени Филатова.