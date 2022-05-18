В Бокситогорском районе годовалого ребенка убило ударом тока через отвертку

В Бокситогорском районе годовалого ребенка убило ударом тока через отвертку
В Бокситогорском районе годовалого ребенка убило ударом тока через отвертку. Фото: pixabay

Годовалый малыш погиб в результате того, что по недосмотру матери вставил отвертку в розетку.

В городе Пикалево Бокситогорского района от удара тока погиб маленький ребенок. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Выяснилось, что 17 мая мальчик 2021 года рождения вставил отвертку в розетку, когда, по словам матери, она отвлеклась. После этого ребенка доставили в больницу, с диагнозом электротравма. Спустя некоторое время мальчик скончался.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ребенок получил серьезную травму после падения на него баскетбольного кольца в Приозерском районе.

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