На Марсовом поле идет подготовка выставки картин к 350-летию основателя Петербурга

В Северной столице на Марсовом поле во всю идет подготовка выставки «30 картин из жизни Петра Великого».

Сегодня, 18 мая, вице-губернатор Борис Пиотровский проверил подготовку предстоящего мероприятия на Марсовом поле, которое посвящено 350-летию Петра Великого. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На одной из аллей Марсового поля возвели павильоны, в которых из 30 картин представят летопись связанных с российским императором событий. Бесплатная экспозиция откроется 9 июня.

Отмечается, что идея принадлежит главе «Газпрома» Алексею Миллеру и гендиректору Музея-заповедника «Петергоф» Елене Кальницкой. Выяснилось, что в запасниках Русского музея хранилось 14 из 30-ти полотен, которые были написаны для экспозиции 1872 года, посвященной 200-летию Петра. После реставрации были сделаны цифровые копии, которые и будут представлены на Марсовом поле. Остальные 16 утраченных картин воссоздали молодые мастера и мэтры Академии художеств. Также картины дополнят видеороликами.

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