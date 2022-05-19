Температура воздуха в Петербурге 19 мая останется ниже нормы

Температура воздуха в Петербурге 19 мая останется ниже нормы
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 19 мая, за погоду в Северной столице будет отвечать проходящий холодный фронт.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня в Петербурге по-прежнему будет холоднее климатической нормы. Жителей города ждет облачная с прояснениями погода и небольшие дожди.

Воздух днем прогреется до +10…+12 градусов, в отдельных районах Ленобласти будет чуть теплее — до +14 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет увеличиваться и достигнет 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу Петербург будет в тылу циклона. Осадки закончатся, а температура воздуха составит около +14 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково в четверг отменили шесть рейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

михаил леус новости СПб погода прогноз


 

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