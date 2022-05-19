КСП Петербурга нашла в ГУП «ТЭК СПб» нарушения на 11,5 млрд рублей

Городская Контрольно-счетная палата обнаружила в ГУП «ТЭК СПб» финансовые нарушения на общую сумму в 11,5 миллиарда рублей.

Более 900 миллионов рублей из этой суммы связаны с неэффективным использование бюджетных средств и собственности. Предприятие также уличили в завышении закупочной стоимости топлива, что повлекло за собой необоснованное завышение тарифов на отопление для потребителей, пишет «Интерфакс».

Кроме того, петербургский «ТЭК» неэффективно использовал амортизацию как источник инвестиционной программы при формировании тарифа и занижало доходы по дополнительным видам деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в магазинах Петербурга прокуратура нашла нарушения в ценах на сахар. После проверки прокуратуры цены были снижены на 21%.