В «ТЭК СПб» опровергли нарушения, найденные Контрольно-счетной палатой

В &#171;ТЭК СПб&#187; опровергли нарушения, найденные Контрольно-счетной палатой
Все расходы осуществляются в соответствии с планом, согласованным Смольным. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ГУП «ТЭК СПб» заявили, что с их стороны нет нарушений, о которых ранее заявляла Контрольно-счетная палата.

Как сообщили в предприятии, петербургский комитет по тарифам ежегодно подводит итоги деятельности «ТЭК», а также дает оценку обоснованности фактических расходов. В случае выявления необоснованных расходов ведомство исключает из тарифа следующего периода регулирования.

В «ТЭК» подчеркнули, что все их расходы осуществляются в соответствии с планом, согласованным комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

Также сообщается, что предприятие в установленном порядке направило в Контрольно-счетную палату пояснения ко всем «замечаниям».

«Со стороны предприятия нарушений нет, все позиции получили обоснования о своей экономической эффективности», — заявили в «ТЭК».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КСП Петербурга нашла в ГУП «ТЭК СПб» нарушения на 11,5 млрд рублей.

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