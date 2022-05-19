В Исаакиевском соборе на один день устроили художественную школу

В Исаакиевском соборе на один день устроили художественную школу
В акции "Дети рисуют в храме" участвуют около 400 юных художников. Фото: ГБУК ГМП «Исаакиевский собор»

Исаакиевский собор в Петербурге на один день устроили художественную школу для детей. Порисовать в храме пришли несколько сотен юных художников.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, участие в акции «Дети рисуют в храме» приняли около 400 детей в возрасте от трех до 18 лет. Это дети, которые учатся в художественных студиях, детских музейных центрах и общеобразовательных школах. Также в акции участвовали воспитанники детских социальных учреждений и дети с нарушениями здоровья.

По словам основателя фонда «Мастер класс», художницы Тамары Семеновой, изначально в акции участвовали дети-сироты, которые хотели нарисовать ангела-хранителя. Исаакиевский собор согласился принять юных творцов, после чего акция начала проводиться ежегодно.

Все рисунки детей из Исаакия соберут в единую книгу-каталог, а лучшие работы выставят в Русском музее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Марсовом поле идет подготовка выставки картин к 350-летию основателя Петербурга.

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