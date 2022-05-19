В ГД внесен законопроект о создании детского движения «Большая перемена»

В палату Госдумы внесли законопроект о создании нового общероссийского движения «Большая перемена» для детей и молодежи.

Законопроект появился в электронной базе ГД. В документе говорится, что целью деятельности «Большой перемены» станут участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга юных россиян, создание возможностей для развития и самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Во главе наблюдательного совета «Большой перемены» может стать президент РФ Владимир Путин. Он будет утверждать и изменять состав данного совета.

В новом движении смогут участвовать школьники от шести лет, студенты техникумов и колледжей.

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