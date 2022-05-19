Таксисты-нелегалы оккупировали площадь Александра Невского

На площади Александра Невского с апреля собираются нелегальные извозчики. Они пугают местных жителей и мешают работе городского транспорта.

Выходцев из ближнего зарубежья, подрабатывающих нелегальным извозом, можно встретить на остановке общественного транспорта рядом с домами №190 и №184 по Невскому проспекту. По данным Neva.Today, мигранты работают на некого «держателя точки», покупая у него возможность заработать.

Водители работают вместе с зазывалами. Они заманивают к себе соотечественников, которым нужно доехать до Единого центра документов на улице Красного Текстильщика. За проезд они просят 50 рублей, хотя на автобусе поездка по «Подорожнику» обошлась бы всего в 40 рублей.

Нелегалы работают исключительно в соответствии с графиком Единого центра документов. В будни с 9 утра у остановки общественного транспорта паркуются до 20 автомобилей. Машины мешают подъезду автобусов, перегораживают пешеходный переход и нарушают другие ПДД.

Издание подсчитало, что за рабочий день мигранты на извозе могут заработать около 140 тысяч рублей.

Мигранты не только мешают участникам дорожного движения, но и пугают петербуржцев своим вызывающим и агрессивным поведением. Например, корреспонденту издания один из них сказал: «Э! Че фоткаешь, э?!». При этом он кричал что-то на своем языке, видимо, угрозы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после драки мигрантов в Петербурге госпитализировали парня с проколотым легким.