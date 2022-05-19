В Петербурге выберут лучшего водителя автобуса

В Петербурге выберут лучшего водителя автобуса
В Петербурге стартовал конкурс для водителей автобусов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге стартовал конкурс на лучшего водителя автобуса. Он проходит в рамках Международного транспортного фестиваля.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, для участия в конкурсе в Северную столицу приехали водители из 12 российских городов и даже из Белоруссии.

Чтобы одержать победу в конкурсе, водителям нужно профессионально пройти специальную трассу — проехать «змейку» длиной 18 метров, вписаться в повороты, не сбив конусы, выполнить задание на парковочной зоне.

Главным судьей конкурса выступает замдиректора учебного комбината СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Петр Железняк. По его словам, лишь в редких случаях водители проходят испытание без штрафных баллов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Исаакиевском соборе на один день устроили художественную школу.

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