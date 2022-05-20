В Петербурге 20 мая ожидается температура ниже нормы и без дождей

Температура воздуха в Петербурге в пятницу продолжит отставать от нормы, но зато обойдется без осадков.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, синоптическая ситуация в Северной столице 20 мая окажется во власти гребня антициклона, вытягивающегося с севера. На небе будет переменная облачность, но дожди пройдут мимо. Температурный фон при этом будет ниже нормы.

Сегодня днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, в Ленобласти разброс температур составит от +10 до +15 градусов. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление немного снизится до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу погода в городе на Неве по-прежнему будет сухой, а температура составит около +15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский синоптик Колесов опроверг примету о черемухе и похолодании.