Комплекс Института Вавилова на Биржевой линии В.О. продали за 300 млн рублей

В Петербурге на торгах продали комплекс зданий Государственного оптического института имени Вавилова, расположенный на Васильевском острове.

Здания института выкупила ООО «Арсенал-6». В собственность компании перешли здания на Биржевой линии В.О общей площадью порядка 6000 квадратных метров. Некоторые из построек признаны памятниками. Сумма сделки составила 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Брокеры считают, что в комплексе могут создать офисы или реконструировать. Также есть предположение, что здания превратят в апартаменты. Отмечается, что новый собственник сможет окупить вложения благодаря месторасположению объекта — у Стрелки Васильевского острова.

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