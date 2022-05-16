Сеть «Петрович» купила петербургский бизнес-центр «Нобель»

Сеть строительных магазинов «Петрович» выкупила бизнес-центр «Нобель» в Выборгском районе Петербурга под собственный офис.

«Петрович» выкупил бизнес-центр «Нобель», расположенном на Пироговской набережной, у Becar Asset Management. Площадь здания составляет 5,5 тысячи квадратных метров. По данным «Коммерсанта», рыночная стоимость квадратного метра в БЦ оценивается в примерно 90-94 тысячи рублей. Покупка объекта могла обойтись «Петровичу» в 540 миллионов рублей.

Сеть магазинов планирует разместить в бизнес-центре собственный офис. В этом году должны начаться работы по реконструкции здания. Основные затраты «Петровича» на реконструкцию будут связаны с отделкой и обновлением фасадов.

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