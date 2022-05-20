Каждый девятый жители Петербурга принимает антидепрессанты

Каждый девятый жители Петербурга принимает антидепрессанты
Антидепрессанты принимает каждый девятый петербуржец. Фото: pixabay

Петербург попал в тройку лидеров России по приему антидепрессантов.

Препараты для лечения депрессии принимает каждый девятый житель Петербурга. Город оказался на втором месте по спросу на лекарства от данного психического заболевания. Северную столицу обогнал только Московский регион, где антидепрессантами лечится каждый восьмой. Об этом сообщает РБК.

Четвертое и пятое место в списке самых «депрессивных регионов» занимают Калужская и Ростовская области.

Самое низкое число покупателей антидепрессантов наблюдается в Тыве, Чечне и Ненецком автономном округе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самостоятельный прием антидепрессантов несет смертельную опасность. Более серьезный вред может нанести только бездумный прием лекарств от онкологии.

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