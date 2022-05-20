Главный синоптик Петербурга пообещал тепло до +20 градусов на следующей неделе

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов поделился прогнозом погоды на следующую неделю.

Специалист рассказал, что Петербург дождется относительного тепла только в третьей декаде мая. Сейчас погода начала стабилизироваться, похолодание уже уходит.

При этом Колесов посоветовал не рассчитывать на «жару» в ближайшие дни. Из-за ветра северных и восточных направлений до конца недели в Северной столице будет максимум +16 градусов.

Теплее станет только на следующей неделе. Днем температура будет повышаться до +16…+20 градусов. В предстоящие выходные обойдется без осадков, но во второй половине следующей недели они могут вернуться.

Он добавил, что в ближайшие три дня петербуржцев также могут ждать ночные заморозки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 20 мая ожидается температура ниже нормы и без дождей.