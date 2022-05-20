В ГД предложили отменить возрастной предел для службы по контракту

В России могут отменить верхний возрастной предел для заключения первого контракта для прохождения военной службы. Фото: пресс-служба ЗВО

В России могут отменить верхний возрастной предел для заключения первого контракта для прохождения военной службы. Фото: пресс-служба ЗВО

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене возрастного предела для прохождения военной службы по первому контракту.

Документ появился в думской электронной базе данных. Законопроектом предлагается внесли изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и отменить верхний возрастной предел для заключения первого контракта для прохождения военной службы.

На сегодняшний день россияне могут начать служить по контракту в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — от 18 до 30 лет.

Авторы законопроекта указали, что для использования высокоточного оружия требуются высокопрофессиональные специалисты, которыми военные становятся только к 40-45 годам.

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