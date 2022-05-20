Магазины Reserved и Cropp открываются в России под новыми названиями

Магазины одежды Reserved и Cropp открываются в РФ. Фото: unsplash

Магазины одежды Reserved и Cropp открываются в РФ. Фото: unsplash

В российские торговые центры возвращаются магазины, принадлежавшие польскому ритейлеру LPP. Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay открываются под новыми брендами.

Российское подразделение LPP было продано китайскому консорциуму, о чем было заявлено накануне. Сегодня в магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay начинают свою работу, но под новыми брендами.

Постепенно в магазинах будут заменять старые вывески на временные с новыми логотипами. В частности, Reserved сменит вывести на Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

Первыми открываются магазины в тех ТЦ, которые согласились смягчить условия по аренде на время приостановки работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители России на 15% стали реже посещать ТЦ после закрытия иностранных магазинов.