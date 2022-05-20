Магазины Zara могут открыться в России под другим брендом

Zara может возобновить работу в РФ. Фото: unsplash

Zara может возобновить работу в РФ. Фото: unsplash

Магазины одежды Zara могут возобновить работу в российских ТЦ, но под другим брендом.

Как сообщают «Известия», испанский бренд Zara, принадлежащий холдингу Inditex, собирается вернуться в Россию под другим брендом. Компания рассматривает возможность возобновления работы с помощью партнера или путем смены юрлица.

Если сделка состоится, то магазины приступят к торговле под новым созвучным названием, но на ассортименте это не скажется.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что Zara еще не уведомляла торговые центры об открытии магазинов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что магазины Reserved и Cropp открываются в России под новыми названиями. Постепенно в магазинах будут заменять старые вывески на временные с новыми логотипами.