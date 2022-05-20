Отопление в домах Петербурга окончательно отключат 23 мая

Отопительный сезон в Петербурге завершается с понедельника, 23 мая.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сегодня сообщила, что со следующей недели переходит на летний режим работы. Завершение отопительного сезона продиктовано постановлением комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Теплоснабжение в городских зданиях уже начали отключать, магистральные теплосети переводят в режим горячего водоснабжения.

Предстоящим летом на плотность и прочность будут испытывать сети в 11 районах города. Также будет проводиться ремонт и реконструкция теплосетей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург с 15 мая перешел на периодическое протапливание. Режим периодического протапливания предполагает поэтапное снижение гидравлических параметров в зонах работы предприятия.