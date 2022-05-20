Врач Давыдов назвал травму головы самой опасной для человека

Из других травм наиболее опасны травмы головы. Фото: pexels

Из других травм наиболее опасны травмы головы. Фото: pexels

Самую большую опасность для человека представляет травма головы, особенно если есть осложнения.

Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов. По словам медика, самой опасной для человека травмой является повреждение головы. Чтобы свести к минимуму риски его получения, нужно смотреть по сторонам и под ноги, а также не перебарщивать с повседневной активной деятельностью.

В летний период к медикам чаще всего поступают пациенты с травмами головы и опорно-двигательного аппарата. Также зачастую в травмпункты попадают люди поверхностным травмированием кожи из-за воздействия тупых или острых предметов либо по причине падения человека на ровной поверхности. Многие еще получают различные бытовые травмы или травмы в результате несчастных случаев.

Давыдов отметил, что о серьезности травмы в первую очередь говорит наличие кровотечения, особенно обильного. Кровотечение всегда является серьезным осложнением травмы, это одна из главных причин вызова бригады скорой помощи.

«Из других травм наиболее опасны травмы головы, поэтому они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например тяжелой черепно-мозговой травмы», — подчеркнул медик.

Кроме того, экстренная медицинская помощь требуется при деформации конечности по оси, когда конечность приобретает «неестественное» искривление. Это может быть вызвано переломом или тяжелым вывихом, поэтому к врачам нужно обращаться незамедлительно.

Врач добавил, что частота травмирований не зависит от сезона. Нельзя сказать, что летом люди получают травмы чаще, инциденты происходят круглый год с одинаковой частотой.

Чтобы минимизировать риски получения травмы Давыдов посоветовал соблюдать общепринятые правила безопасности жизнедеятельности. Нужно быть внимательными на улице, смотреть по сторонам и под ноги, носить обувь с нескользкой подошвой и не переусердствовать в повседневной активности.

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