За сутки скончалось еще 11 петербуржцев с COVID-19

За сутки скончалось еще 11 петербуржцев с COVID-19
За сутки скончалось еще 11 петербуржцев с COVID-19. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику по заболеваниям и смертям от коронавируса сегодня, 21 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. Далее идет Красноярский край с 5 смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 737 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 270 человек, в том числе 102 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По словам Гинцбурга, препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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