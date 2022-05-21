По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек

По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек. Фото: pexels

По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 339 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 526 604 местных жителя. При этом 1 490 175 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 467 за последние сутки. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге с небольшим отрывом стала Москва, где коронавирус выявили еще у 337 человек. Третье место у Московской области — 246 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По словам Гинцбурга, препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.