По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек

По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек
По числу заболевших коронавирусом за сутки Петербург обогнал Москву на пару человек. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 339 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 526 604 местных жителя. При этом 1 490 175 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 467 за последние сутки. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге с небольшим отрывом стала Москва, где коронавирус выявили еще у 337 человек. Третье место у Московской области — 246 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По словам Гинцбурга, препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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