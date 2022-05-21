В Финляндии воруют топливо на фоне резко взлетевших цен

Цены на топливо в Финляндии выросли, а за ними и число краж топлива, пишут местные издания.

Воровства топлива в Финляндии, вероятно, связано с введение санкций против России. Теперь цены на бензин стали выше, и в связи с этим участились его кражи. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию Yle.

Судя по данным полиции Юго-Восточной Финляндии, весной участились хищения топлива. В заявлении отмечается, что причиной является высокая цена на него. Также, по данным полиции, явление носит национальный характер.

Финны воруют бензин из грузовиков, со строительных площадок или топливных баков. Граждане делают отверстия в них и сливают топливо. В общей сложности объем похищенного составляет от нескольких десятков до тысяч литров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале 2022 года петербургские автовладельцы сэкономили более 350 миллионов рублей благодаря переходу на газомоторное топливо.