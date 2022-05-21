КиберФронт Z 21 мая проведет дискуссию на тему отношения в западных странах к русскоговорящим

КиберФронт Z 21 мая проведет дискуссию на тему отношения в западных странах к русскоговорящим. Фото: "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

КиберФронт Z 21 мая проведет дискуссию на тему отношения в западных странах к русскоговорящим. Фото: "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. В программе выступление интересных спикеров и общение на острые мировые темы.

Сегодня на повестке дня обсуждение отношение к жителям России на Западе. Единомышленники поговорят о том, как в западных странах относятся к русскоговорящим.

Гостями вечера станут участник боев на Донбассе Константин Ковалев (позывной «Стилет»), а также бывшая узница американской тюрьмы Мира Тэрада, которая присоединится по видеосвязи.

Вход на мероприятие бесплатный. Гостей приглашают на Университетскую набережную, 25. Вход предполагается со стороны набережной. Также на этой неделе здесь запланировано еще одно обсуждение. Так, в воскресенье пройдет встреча «Железный занавес», на которой будет поднят на обсуждение вопрос разрыва текущих связей России с Западом. В ней примет участие политолог Семён Уралов.