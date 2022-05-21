Фестиваль мороженого пройдет на площади Островского в Петербурге 28 мая

Фестиваль мороженого пройдет на площади Островского в Петербурге 28 мая
Фестиваль мороженого пройдет на площади Островского в Петербурге 28 мая. Фото: Pixabay

В рамках празднования Дня города в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль мороженого. Жители и гости города смогут попробовать всевозможные сорта этого замечательного лакомства.

В субботу, 28 мая, на площади Островского, рядом с Александринским театром, состоится традиционный Фестиваль мороженого. В рамках мероприятия пройдут разнообразные конкурсы, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Также каждый юный посетитель сможет принять участие в конкурсе рисунка мороженого на асфальте и на бумаге, а также нанести аквагрим в виде мороженого. Об этом сообщает портал Культура Петербурга.

Отмечается, что вход на мероприятие бесплатный. Фестиваль начнется в 11:00 и продлится до 21:00. Каждый год событие посещают в среднем более 50 тысяч человек, а во время проведения праздника реализуется около 35-40 тонн мороженого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в «Ночь музеев-2022» действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.

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