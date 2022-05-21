«ВкусВилл» открыл в Петербурге почти 30 микромаркетов без кассиров

«ВкусВилл» открыл в Петербурге почти 30 микромаркетов без кассиров. Фото: Google.Maps

«ВкусВилл» открыл в Петербурге почти 30 микромаркетов без кассиров. Фото: Google.Maps

В Санкт-Петербурге появилось 29 магазинов от «ВкусВилл», в которых не работают кассиры.

В таких специальных микромаркетах расплатиться можно банковскими картами. Об этом сообщает РБК. Петербург стал третьим регионом России, где компания решила пойти на такой эксперимент.

Микромаркеты представляют собой небольшие точки продаж, где оплату производится без наличных и с самообслуживанием. На настоящий момент в Москве у сети примерно 450 таких точек. Отмечается, что затраты на запуск одного микромаркета составляют около 600 тысяч рублей и окупаются за 3–4 месяца.

В компании считают, что микромаркеты предназначены для быстрых покупок. Магазины размещаются внутри офисов. Чаще всего в них размещено несколько холодильников и стеллажей, а также касса самообслуживания. А таких магазинчиках можно купить ассортимент готовой кулинарии, например, каши и блинчики, салаты и закуски, первые, вторые блюда и десерты, сэндвичи, лимонады и холодный чай.

Всего в Петербурге и Ленобласти у «ВкусВилла» более 180 торговых точек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что магазины одежды Zara могут возобновить работу в российских торговых центрах, но под другим брендом.