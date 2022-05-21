Бывший министр транспорта Максим Соколов стал президентом «Автоваза»

Бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал новым президентом «Автоваза».

По словам Соколова, согласно соответствующему решению совета директоров «Автоваза», к выполнению обязанностей на новой должности он приступит уже с понедельника, 23 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Соколова представят коллективу «Автоваза» на следующий неделе, заявил источник агентства в госструктурах.

До этого стало известно, что Соколов являлся одним из кандидатов на пост президента компании. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на эту должность также рассматривался бывший замминистра торговли и промышленности РФ Александр Морозов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Максим Соколов ушел с поста вице-губернатора Петербурга. Уже вчера предполагалось, что он оставил должность ради работы в АвтоВАЗе.