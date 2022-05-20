Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов покинул свой пост

Максим Соколов ушел с поста вице-губернатора Петербурга. Предположительно, он оставил должность ради работы в АвтоВАЗе.

Как сообщает «Деловой Петербург», чиновник уже провел заключительное собрание и попрощался с работниками своего аппарата. Ожидается, что за его отставкой последуют другие перестановки в транспортном блоке Смольного. Кто займет пост вице-губернатора, пока не известно.

Предположительно, после ухода из петербургского правительства Соколов станет новым президентом АвтоВАЗа. По данным «Фонтанки», решение о его переходе в автомобилестроительную компанию уже принято «на самом высоком уровне».

О том, что Соколов может возглавить АвтоВАЗ, также сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«С высокой вероятностью новым президентом «Автоваза» может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга, экс-министр транспорта Максим Соколов», — написал он в своем Telegram-канале.

Максим Соколов работал вице-губернатором Петербурга с 20 декабря 2019 года. Он отвечал за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, промышленной политики, развития бизнеса и потребительского рынка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга.