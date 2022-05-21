Главная остановка автобусов в «Ночь музеев» «переехала» на Адмиралтейский проспект

В Санкт-Петербурге поменялась главная остановка транспорта, развозящего петербуржцев в «Ночь музеев». Теперь автобусы будут отходить от Адмиралтейского проспекта, 6.

Таким образом, центральная остановка «Ночи музеев» в 2022 году располагается именно на Адмиралтейском проспекте, 6. Об этом сообщили в группе акции «Вконтакте».

«Наша жизнь меняется очень быстро, как и наши маршруты», — отметили в сообщении.

Новая остановка находится напротив Александровского сада, между Гороховой улицей и Невским проспектом. Также важно, что все автобусы «Ночи музеев» будут стартовать от остановки на Адмиралтейском проспекте, 6, и финишировать по тому же адресу.

Подробно о маршрутах автобусов «Ночи музеев» можно узнать на сайте artnight.ru/traffic/buses.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ночь музеев-2022» стартует сегодня в Северной столице. В этом, 2022, году действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.