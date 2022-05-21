Психолог рассказал, что поможет больше работать и не уставать

Психолог рассказал, что поможет больше работать и не уставать. Фото: pixabay

Психолог рассказал, что поможет больше работать и не уставать. Фото: pixabay

Психологи часто отмечают у своих пациентов жуткую утомляемость, которая, как оказалось, зачастую связана с вполне обычными, распространенными причинами.

Психолог Павел Жавнеров рассказал, что человек, как правило утомляется из-за выматывающего количества негативных эмоций в течение дня и отсутствия позитивных. С разрядкой организма можно и нужно бороться. Об этом эксперт рассказал в интервью «Ленте.ру».

Психолог связал повышенную утомляемость с дефицитом спорта и сна. Уже после этих двух главных факторов следуют внутренние процессы организма.

Так, например, рассмотрим выброс адреналина. На его выброс в организме запускается большое количество процессов, которые буквально пожирают огромное количество энергоресурсов. Несмотря на то, что потребность в энергии становится больше, человек продолжает жить в привычном ритме жизни: также питается, занимается такими же вещами.

«Получается, что мы тратим гораздо больше энергии просто потому, что постоянно испытываем негативные эмоции», — заявил Жавнеров.

Также утомляемость напрямую связана с дефицитом сна и спорта. Психолог отметил, что в случае, если есть желание оставаться бодрым и энергичным, то стоит уделить вниманию абсолютно здоровому образу жизни: то есть, правильному питанию, ежедневным тренировка. Также важно соблюдать баланс сна и отдыха, ходить на свежем воздухе, не забывать про витамины, фрукты и овощи.

Накопление негативных эмоций влияет на человека ровно столько, сколько он находится в этом уставшем состоянии. Однако, по мнению специалиста, это состояние может не повлиять на жизнь в том случае, если под их влиянием не начать вести деструктивный образ жизни. Таким образом, чтобы работать и не уставать нужно соблюдать баланс в отдыхе и трудовой деятельности, сне и бодрствовании.

Крайне не рекомендуется работать на износ. Даже, если при этом удастся успеть сделать достаточно много дел, в перспективе это плохо отразиться на трудоспособности. Необходимо, по мнению специалиста, двигаться вперед с отдыхом, именно это позволит в будущем не встать на мертвой точке.

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