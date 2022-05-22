Швейцария сняла санкции с российской компании «Еврохим»

Правительство Швейцарии приняло решение снять санкции с российской компании «Еврохим».

Теперь банки Швейцарии снова разблокировали счета компании «Еврохим». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Tages Anzeiger.

Отмечается, что счета разблокировали после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Как сообщается в письме замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики Швейцарской Конфедерации, новым бенефициаром стала жена предпринимателя Александра Мельниченко.

На настоящий момент у секретариата нет доказательств принадлежности или контроля компании лицом, находящимся под санкциями. В санкционный список ЕС Андрей Мельниченко попал 9 марта.

Группа «Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей удобрений. Основные производственные мощности расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Великобритания решила ввести новый пакет санкций против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также некоторых родственников президента России Владимира Путина.