Экономист назвал валюту, которая сейчас является самой выгодной для россиян

Экономист назвал валюту, которая сейчас является самой выгодной для россиян
Экономист назвал валюту, которая сейчас является самой выгодной для россиян. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В настоящее время, по мнению эксперта, не выгодно вкладываться в иностранную валюту. Гораздо эффективнее в этом плане остается российский рубль.

Такое мнение высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По словам специалиста, вкладываться в иностранную валюту был смысл, когда рубль был нестабильный, а доллар и евро росли. Об этом Беляев поделился в беседе с «Москвой 24».

Сейчас, по мнению эксперта, времена нестабильности рубля прошли.

«Раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения», — заявил Беляев.

Специалист заметил, что раньше считал выгодной валютой в том числе и юани.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению западных аналитиков, российский рубль является лучшей мировой валютой. На фоне сложившейся ситуации его курс не рушится, а наоборот растет.

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