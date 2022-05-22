Экономист назвал валюту, которая сейчас является самой выгодной для россиян

Экономист назвал валюту, которая сейчас является самой выгодной для россиян. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экономист назвал валюту, которая сейчас является самой выгодной для россиян. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В настоящее время, по мнению эксперта, не выгодно вкладываться в иностранную валюту. Гораздо эффективнее в этом плане остается российский рубль.

Такое мнение высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По словам специалиста, вкладываться в иностранную валюту был смысл, когда рубль был нестабильный, а доллар и евро росли. Об этом Беляев поделился в беседе с «Москвой 24».

Сейчас, по мнению эксперта, времена нестабильности рубля прошли.

«Раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения», — заявил Беляев.

Специалист заметил, что раньше считал выгодной валютой в том числе и юани.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению западных аналитиков, российский рубль является лучшей мировой валютой. На фоне сложившейся ситуации его курс не рушится, а наоборот растет.