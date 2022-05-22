ГТЛК хочет выходить на зарубежные рынки государств-партнеров

На фоне введенных в отношении России санкций «Государственная транспортная лизинговая компания» задумалась о том, чтобы выходить на рынки стран-партнеров.

В связи с негативным влиянием санкций на весь лизинговый рынок ГТЛК планирует выйти на зарубежные рынки государств-партнеров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что отрасль испытывает сильное давление с нескольких сторон. С одного бока — рост стоимости кредитных ресурсов, с другого — замораживание инвестиционных программ. Кроме того негативно влияет и сокращение объемов промышленного производства, а также импорта иностранной техники и оборудования, заметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что повышение ключевой ставки в текущем году, ускорение роста цен и экономическая нестабильность способствовали снижению инвестиционной активности организаций, в связи с этим спрос на лизинговые услуги сокращается.

Однако, по словам представителя ГТЛК, компания также концентрируется на внутрироссийском рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле средний лимит по кредитным картам в РФ достиг 65,8 тысячи рублей, — эта цифра стали минимум с июля 2020 года.