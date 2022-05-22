ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок

ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок
ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок. Фото: Pixabay

Федеральная антимонопольная служба планирует заняться вопросом снижения зависимости цен внутри России от внешнего рынка.

Идею планируется реализовывать с помощью отечественных компаний, специализирующихся на нефтепереработке. Об этом сообщает «Российская Газета».

Таким образом, для увеличения объемов торговли на российском рынке ФАС потребует от нефтеперерабатывающих компаний продавать не менее 1% от выпускаемого топлива. Далее будут заключаться контракты, в которых будут обозначатся сроки поставки.

Это изменение также коснется и фьючерсных контрактов, по которым одна сторона обязана приобрести товар, а вторая — продать его. Отмечается, что благодаря этому будет увеличен объем торговли топливом на рынке. Также это позволит сформировать отечественные ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка. Норматив — 1% от объемов производства устанавливается для бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута и сжиженных углеводородных газов.

По своей сути, механизм, предложенный ФАС, преследует две цели. Первая из них, — это обезопасить внутренний рынок, особенно независимые АЗС от перебоев поставок топлива в будущем. Вторая цель ФАС — снизить зависимость цен на топливо в России от его европейских котировок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на топливо в Финляндии выросли, а за ними и число краж. Воровства топлива в Финляндии, вероятно, связано с введение санкций против России.

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