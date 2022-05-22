ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок

Федеральная антимонопольная служба планирует заняться вопросом снижения зависимости цен внутри России от внешнего рынка.

Идею планируется реализовывать с помощью отечественных компаний, специализирующихся на нефтепереработке. Об этом сообщает «Российская Газета».

Таким образом, для увеличения объемов торговли на российском рынке ФАС потребует от нефтеперерабатывающих компаний продавать не менее 1% от выпускаемого топлива. Далее будут заключаться контракты, в которых будут обозначатся сроки поставки.

Это изменение также коснется и фьючерсных контрактов, по которым одна сторона обязана приобрести товар, а вторая — продать его. Отмечается, что благодаря этому будет увеличен объем торговли топливом на рынке. Также это позволит сформировать отечественные ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка. Норматив — 1% от объемов производства устанавливается для бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута и сжиженных углеводородных газов.

По своей сути, механизм, предложенный ФАС, преследует две цели. Первая из них, — это обезопасить внутренний рынок, особенно независимые АЗС от перебоев поставок топлива в будущем. Вторая цель ФАС — снизить зависимость цен на топливо в России от его европейских котировок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на топливо в Финляндии выросли, а за ними и число краж. Воровства топлива в Финляндии, вероятно, связано с введение санкций против России.