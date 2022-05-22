В акции «Ночь музеев-2022» приняли участие более 30 тысяч жителей и гостей Петербурга

В акции "Ночь музеев-2022" приняли участие более 30 тысяч жителей и гостей Петербурга. Фото: Руслана Слепова/ Фотограф акции

В акции "Ночь музеев-2022" приняли участие более 30 тысяч жителей и гостей Петербурга. Фото: Руслана Слепова/ Фотограф акции

В ночь с 21 на 22 мая в Северной столице прошла традиционная «Ночь музеев». В этом году в акции приняли участие более 30 тысяч человек.

«Ночь музеев-2022» длилась с шести вечера 21 мая до шести утра 22 мая. Посетителей принимали более сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Об этом сообщают 78.ru.

Как рассказали организаторы, билеты продавались заранее онлайн на сайте проекта. Уже к началу акции во всех участвовавших музеях почти не осталось свободных мест. В общей сложности, по словам организаторов, количество посещений составило более 90 тысяч. Таким образом, по билетам «Ночи музеев» в акции приняли участие более 30 тысяч человек.

Общая тема программ этого года — «Точка отсчета». В Артиллерийском музее и Большом зале филармонии насчитывалось более 10 тысяч человек, более 6,5 тысяч граждан посетили Военно-морской музей, около 6 тыс. слушали музыку в Капелле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 21 на 22 мая в Санкт-Петербурге туристический трамвай города стал экскурсионным шаттлом между Интерактивным центром истории метрополитена и Музеем обороны и блокады Ленинграда.