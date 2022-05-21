В «Ночь музеев» туристический трамвай Петербурга превратится в экскурсионный шаттл

В ночь с 21 на 22 мая в Санкт-Петербурге туристический трамвай города станет экскурсионным шаттлом между Интерактивным центром истории метрополитена и Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Как сообщают в Telegram-канале «Начальник транспортного цеха», стоимость проезда на трамвае в «Ночь музеев» составит 450 рублей. Отмечается, что в пути пассажиры смогут насладиться экскурсией на тему 80-летия пуска блокадного трамвая.

«Расписание рейсов и музейных площадок специально синхронизировано для тех, кто захочет совместить программу двух экскурсий с поездкой на реплике классического ленинградского трамвая ЛМ-33», — отметили в сообщении.

Билет на туристический трамвай можно купить при посадке, при этом цена проезда для всех категорий граждан одинакова.

Также 21 и 22 мая отменяются привычные дневные маршруты Т1, с 23 мая трамвай начнет работать в прежнем режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году на «Ночь музеев» действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.