О «чудесной» карьере Шорникова и утопающем Свердлова: жители просят о помощи

Вода регулярно отключается на длительное время, чаще всего такое происходит вечером и ночью. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Вода регулярно отключается на длительное время, чаще всего такое происходит вечером и ночью. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В поселке имени Свердлова уже практически месяц беда с водой и канализацией, но мольбы жителей, похоже, пока никто не слышит. К администрации доверие, кажется, уже пропало, и граждане отчаянно просят о помощи президента и прокуроров.

Мольбы о помощи

Жалобу президенту России Владимиру Путину подписали сотни жителей поселка, после чего она была отправлена в приемную главы государства. Кроме того, дубликаты этой самой жалобы были переданы губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, а также по различным надзорным ведомствам. Об этом сообщает «МК в Ленинградской области».

В тексте жалобы указывается, что вода регулярно отключается на длительное время, чаще всего такое происходит вечером и ночью. В связи с тем, что в поселке появляются все новые и новые многоквартирные дома, местная ресурсоснабжающая организация не справляется с ростом потребления.

Общей жалобой президенту дело не заканчивается. Жители активно пишут комментарии в группе «#Спасём посёлок им. Свердлова!» в социальной сети «ВКонтакте».

Кто за всем стоит

Не вызывает сомнений, что при умелом руководстве поселок Свердлова мог бы процветать. В нем заинтересованы крупные компании-застройщики, такие как «ЦДС» и «Сетл-групп», а бюджет поселения составляет почти полмиллиарда рублей.

Здесь мы доходим до главы местной администрации Андрея Шорникова, который с небольшим перерывом последние три года занимал эту должность, а водоснабжением и водоотведением в поселке занимается муниципальное унитарное казенное предприятие «Свердловские коммунальные системы» («СКС»), о котором известен интересный факт: по данным Контур.Фокус, в 2021 году организация представила оборот свыше 224 млн рублей, однако итоговый убыток вышел в 9,3 миллиона.

«Текучка» не только воды, но и кадров

По прошествии двух с половиной лет на предприятии сменилось семь директоров, последний из них по имени Ата Овезбердыев был назначен 11 мая. Прежние руководители рассказали изданию «МК в Ленинградской области», почему происходит такая текучка кадров и откуда у предприятия могут быть убытки.

По словам бывшего заместителя директора Дмитрия Аблямитова, большой проблемой для «СКС» стал рост числа абонентов. Так, нагрузка становится больше, а оборудование не меняется, и даже о ремонте на предприятии речи не идет. Кроме того, от администрации, по словам бывшего заместителя директора, постоянно поступали распоряжения об увольнении сотрудников без видимой причины. Аблямитов рассказал, что отдельные компенсации составляли до 2 млн рублей.

Следующий, кто поделился своим мнением насчет обстановки в Свердлова, — возглавлявший «СКС» с июля 2020 по июль 2021 года Илья Данилов. По его мнению, проблема в поселке является комплексной, ее даже уже можно назвать исторической. Данилов с командой пытался предложить администрации пути решения проблемы с оборудованием, но там документ так и не приняли — предложили искать деньги самим.

«В то же время администрация постоянно запрашивала у нас технические условия по программам переселения, но ни одно из подключений не оплатила», — заявил Данилов.

Бывший глава «СКС» тоже столкнулся с распоряжением администрации увольнять людей, но отказался это делать. После этого его и самого уволили. Во времена своей трудовой деятельности Данилов удивлялся странностям кадровой политики, проводимой местной администрацией. Так, по словам экс-директора, людей могли сажать на голые оклады без оплаты переработок. Профессионалы так работать не смогли, поэтому за ними ушло и качество.

«Кто остался – бегает и латает аварии вместо того, чтобы обслуживать имеющееся оборудование», — заметил Данилов.

Несмотря на это в «СКС» нашли средства, чтобы нанять новых топ-менеджеров, надобность в которых сейчас не кажется первостепенной.

Последним уволенным с предприятия стал экс-директор Вадим Тулаев, который сейчас намерен вернуться обратно через суд. Он рассказал, что администрация разрешала строительство, которое не было обеспечено ресурсом. По мнению Тулаева, модернизация сейчас необходима как сетям водоснабжения, так и сетям водоотведения, система канализации тоже уже не менялась со времен советской власти. В ней используется механизм очистки, которому подключены специальные приемные озера, но администрация их сейчас засыпает. Соответственно, возникает проблема, которую нужно решать. После вынесения этого вопроса на обсуждение у Тулаева возник конфликт с главой администрации Шорниковым.

Бэкграунд карьеры главы администрации Свердлова

Карьера главы администрации Свердлова Шорникова выглядит весьма занимательной. До прихода в администрацию Свердлова Шорников поработал руководителем нескольких областных ведомств. Исполнять обязанности руководителя Свердлова он начал в октябре 2019 года. Избавиться от приставки «врио» ему удалось только более чем через два года – 12 ноября 2021 года. А всего через семь дней Шорников лишился должности решением местного совета депутатов. Тогда он отправился возглавлять администрацию Кировского района Ленобласти, однако, по информации 47news, не сошелся с руководством поселений.

Дальше — больше. Как же Андрей Шорников вернулся на пост главы Свердлова? Вновь Шорников был назначен врио главы администрации 14 марта 2022 года. Затем внезапно потерял приставку врио. После этого 18 марта в областной и всеволожский Следственные комитеты, а также к Всеволожскому городскому прокурору было отправлено заявление от главы МО Свердлова Эдуарда Нехвядовича и группы местных депутатов, в котором они просят провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности самого Шорникова, а также заместителя главы МО Евгения Голуба.