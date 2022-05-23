Неделя в Петербурге начнется с небольшого потепления до +17 градусов

В первый день рабочей недели, 23 мая, жителей Петербурга ждет небольшое потепление, но температура все равно будет ниже нормы.

В понедельник Северная столица останется на периферии антициклона. Несмотря на переменную облачность, дождей сегодня не будет. Температурный фон наконец-то начал подрастать, однако в городе все еще на 1-2 градуса холоднее нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух в разграр дня прогреется до +15…+17 градусов, в Ленинградской области столбик термометра может достичь +18 градусов. Вместе с этим ожидается северный, северо-западный ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление особо не изменится и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник петербуржцев ждет аналогичная погода — без осадков и около +15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский синоптик Колесов опроверг примету о черемухе и похолодании.