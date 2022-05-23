Ученик 4 класса прострелил себе палец из пневматики в Большой Ижоре

В больницу попал школьник, случайно простреливший себе палец из пневматического пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPb, сегодня ночью, 23 мая, в петербургский травмпункт привезли 11-летнего четвероклассника. У него было инородное тело в первом пальце левой руки. Врачи решили госпитализировать мальчика, поскольку травма оценивается как средней тяжести.

Медики сообщили об этом полиции. Стражи порядка установили, что ребенок случайно выстрелил себе в палец из пневматического пистолета при перезарядке. Это произошло 22 мая около 20:30 в доме в садоводстве «Труд» в поселке Большая Ижора Ленобласти.

Проводится проверка, все подробности травмирования школьника выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино школьница во время игры ударила одноклассника ножом.