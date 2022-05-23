Самый большой в мире музей трамваев создадут на Васильевском острове

Петербургский «Горэлектротранс» намерен создать крупнейший музей трамваев в мире.

Предприятие собирается реконструировать Музей городского электротранспорта на Васильевском острове — старейший петербургский трамвайный парк №3 на Среднем проспекте. Он был открыт в 1967 году, но сейчас в «Горэлектротрансе» его считают устаревшим.

Как сообщает «Деловой Петербург», разработкой концепции нового экспозиционно-выставочного комплекса займется архитектурное бюро «Студия 44». На создание проекта музея потратят 15 миллионов рублей.

Специалисты «Студии 44» обещают по максимуму сохранить исторический внешний облик музея. Основой музея останутся три существующие депо, через которые хотят сделать центральный проход.

В первом депо хотят разместить экспозиции про историю рельсового и электрического транспорта в Петербурге с первым электрическим трамваем Ф. А. Пироцкого, трамваями и троллейбусами ХХ века и современной техникой. Второе депо посвятят теме блокадного Ленинграда, а в третьем создадут экспозицию специальной и служебной техники, а также реставрационную мастерскую.

Проект музея должны закончить к июню. Ожидается, что итоговую версию представят на ПМЭФ-2022.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что около 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать за 3 года в Петербурге.