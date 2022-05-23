Одну полосу КАД в районе ЗСД перекроют на четыре дня

Одну полосу КАД в районе ЗСД перекроют на четыре дня
На КАД перекроют одну полосу. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожники на четыре дня ограничат движение по внутренней стороне КАД в районе ЗСД.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные работы будут проводиться на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом. Для окраски лотков в разделительной полосе придется перекрыть четвертую полосу движения. На трех оставшихся автомобилистам запретят ездить быстрее 50 километров в час.

На КАД перекроют одну полосу. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Полоса будет закрыта с 31 мая по 3 июня. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме на участке длиной в три километра. Информацию о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тоннель петербургской дамбы будут частично перекрывать до следующего понедельника, 30 мая. Водителей предупредили, что тоннель могут полностью закрыть на для ввода и вывода техники, однако это займет не больше 7-10 минут.

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