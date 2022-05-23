Новый скоростной водный маршрут соединит Петербург с диорамой «Прорыв»

Новый скоростной водный маршрут соединит Петербург с диорамой &#171;Прорыв&#187;
Рейсы по новому экскурсионному маршруту будут выполняться по выходным и праздникам. Фото: сайт компании "Астра Марин"

В Петербурге запустили новый скоростной водный маршрут до областного музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

Путь от Северной столицы до диорамы занимает примерно 1 час 20 минут. Пассажирам проведут полноценную экскурсию: им покажут экспозицию музея-заповедника, трехмерную панораму и выставку боевой техники, участвовавшей в прорыве блокады. После посещения диорамы туристов отвезут в крепость «Орешек». Об этом сообщили в пресс-службе «Астра Марин».

Сейчас рейсы запускают только в выходные и праздники. Но в будущем они могут начать курсировать ежедневно, если маршрут будет пользоваться популярностью. Рейсы отходят от Румянцевского спуска на Университетской набережной, 17.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский «Метеор» начнет доставлять туристов до крепости «Орешек».

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