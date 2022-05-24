Ночью в квартирном пожаре в Колпино погиб мужчина

Ночью в квартирном пожаре в Колпино погиб мужчина
Пожар был потушен за час. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Квартирный пожар, который случился в ночь на 24 мая в Колпинском районе, унес жизнь одного человека.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по Петербургу, однокомнатная квартира горела на улице Братьев Радченко, дом 29. В экстренные службы о пожаре сообщили в половину четвертого утра. К месту ЧП направили 15 спасателей и три специальные машины.

Огонь распространился по комнате, охватив 10 квадратных метров обстановке, и коридору, уничтожив 6 квадратных метров обшивки стены.

Пожар потушили за час. В результате произошедшего погиб мужчина.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из загоревшейся «двушки» на Новоизмайловском госпитализировали мужчину. Он пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

квартирный пожар колпино новости СПб погибший улица братьев радченко


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Школы из Петербурга победили в конкурсе худших туалетов
Центр Петербурга до конца года станет зоной платной парковки
«ТЭК» 24 мая проведет испытания в двух районах Петербурга
Сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину, у которой сломалась ...
Испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 24 и 25 мая
В аэропорту Пулково отменили восемь рейсов 24 мая
В Петербурге во вторник потеплеет до +18 градусов
Ночью в квартирном пожаре в Колпино погиб мужчина