Ночью в квартирном пожаре в Колпино погиб мужчина

Квартирный пожар, который случился в ночь на 24 мая в Колпинском районе, унес жизнь одного человека.
Как сообщает пресс-служба главка МЧС по Петербургу, однокомнатная квартира горела на улице Братьев Радченко, дом 29. В экстренные службы о пожаре сообщили в половину четвертого утра. К месту ЧП направили 15 спасателей и три специальные машины.
Огонь распространился по комнате, охватив 10 квадратных метров обстановке, и коридору, уничтожив 6 квадратных метров обшивки стены.
Пожар потушили за час. В результате произошедшего погиб мужчина.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из загоревшейся «двушки» на Новоизмайловском госпитализировали мужчину. Он пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.