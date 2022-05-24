В Петербурге от коронавируса умерли еще 7 человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще 7 человек
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти семи человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. Далее идет Нижегородская область с четырьмя смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 763. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 516 человек, в том числе 90 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.

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