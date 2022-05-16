Доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%

В Петербурге продолжает снижаться число выявленных положительных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Доля положительных результатов при ПЦР-тестировании на коронавирус к сегодняшнему дню снизилась до 5,35%. За неделю этот показатель снизился на 2,1% Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 334 новых случая коронавируса. За день в Петербурге выздоровели 285 человек, госпитализировали 96 местных жителей, скончались 10 петербуржцев с коронавирусом.

Сегодня Петербург обогнал по этому показателю и Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 288 человек с коронавирусом. Третьим по числу новых зараженных стал Татарстан — 184 новых ковид-пациента.